Новости
НачалоНовостиВ Лос-Анджелесе открылся инновационный центр денима Fast Retailing
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

В Лос-Анджелесе открылся инновационный центр денима Fast Retailing

24.01.2017  19:31

Denim Innovation Center призван объединить специалистов по разработке денима премиального бренда J Brand и других групп компаний Fast Retailing, сообщается в пресс-релизе организации.

Первый проект центра связан с разработкой денима для Uniqlo и J Brand. Результаты работы будут представлены в рамках коллекции двух брендов сезона осень-зима 2017.

Как сообщают представители компании, Центр в Лос-Анджелесе станет мировым информационным штабом по дениму. Благодаря его открытию Fast Retailing сможет создавать модели, оперативно внедряя актуальные модные тенденции в их дизайн. Фокусируясь на трех ключевых элементах — ткани, посадке, отделке, ученые центра будут разрабатывать деним с ведущими мировыми производителями, а также проводить исследования в сфере технологических инноваций с целью сделать джинсы удобными в носке и инновационными с точки зрения дизайна.

Благодаря открытию инновационного центра денима Fast Retailing получил возможность отказаться от привлечения сторонних организаций для производства прототипов и дополнительного участия. Весь цикл процессов будет осуществлен самостоятельно. С помощью собственного оборудования центр будет создавать и оценивать образцы изделий в кратчайшие сроки, значительно повышая скорость и качество разработки продукции.

Производители, заключившие договор с центром, также могут пользоваться его услугами. Кроме того комплекс будет применять экологически безопасные методы обработки и производства, проводя соответствующие исследования химических средств и технологий для создания выцветших и состаренных джинсов.

Бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. – мировому лидеру в сфере розничной торговли. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoirdes Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princessetam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Uniqlo – крупнейшая в Японии специализированная розничная торговая компания.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 68
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1230 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте