Denim Innovation Center призван объединить специалистов по разработке денима премиального бренда J Brand и других групп компаний Fast Retailing, сообщается в пресс-релизе организации.

Первый проект центра связан с разработкой денима для Uniqlo и J Brand. Результаты работы будут представлены в рамках коллекции двух брендов сезона осень-зима 2017.

Как сообщают представители компании, Центр в Лос-Анджелесе станет мировым информационным штабом по дениму. Благодаря его открытию Fast Retailing сможет создавать модели, оперативно внедряя актуальные модные тенденции в их дизайн. Фокусируясь на трех ключевых элементах — ткани, посадке, отделке, ученые центра будут разрабатывать деним с ведущими мировыми производителями, а также проводить исследования в сфере технологических инноваций с целью сделать джинсы удобными в носке и инновационными с точки зрения дизайна.

Благодаря открытию инновационного центра денима Fast Retailing получил возможность отказаться от привлечения сторонних организаций для производства прототипов и дополнительного участия. Весь цикл процессов будет осуществлен самостоятельно. С помощью собственного оборудования центр будет создавать и оценивать образцы изделий в кратчайшие сроки, значительно повышая скорость и качество разработки продукции.

Производители, заключившие договор с центром, также могут пользоваться его услугами. Кроме того комплекс будет применять экологически безопасные методы обработки и производства, проводя соответствующие исследования химических средств и технологий для создания выцветших и состаренных джинсов.

Бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. – мировому лидеру в сфере розничной торговли. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoirdes Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princessetam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Uniqlo – крупнейшая в Японии специализированная розничная торговая компания.

Фотография предоставлена компанией.