11.04.2017 21:36

На Украине в Львовской области начало работу единственное предприятие полного цикла по производству жаккардовой ткани, сообщает «Интрефакс-Украина».

В Радехивском районе Львовской области начато производство матрасной жаккардовой ткани с полным циклом. Новую линию запустила компания «Сентио». На сегодняшний день – это единственный на Украине изготовитель подобного материала. Ранее матрасную жаккардовую ткань завозили из Китая, Турции и стран ЕС.

Новое производство включает основонамоточный этап, этап ткачества и этап ламинирования тканей.

Потребителем тканей «Сентио» станет Ikea.

«Сентио» - украинское предприятие, основанное в 2009 году. Занимается производством жаккардовой матрасной ткани, текстильной фурнитуры, матрасной тесьмы и других разновидностей мебельной тесьмы. Производственная мощность предприятия около 1,5 млн м тесьмы и около 100 тыс. м ткани в месяц. На предприятии работает около 30 человек.