23.05.2017 20:12

В городском округе Лыткарино от огня пострадало 2,4 тыс. кв. метров склада, где хранились трикотаж и резиновая обувь, сообщает пресс-служба главного управления «МЧС России» по МО.

В воскресенье, 21 мая, в 3.51 утра в центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение о пожаре в городском округе Лыткарино по улице Парковая, дом 9. По адресу располагался склад, где на первом этаже хранилась трикотажная продукция, а на втором – резиновая обувь.

Пожар был полностью ликвидирован только на следующий день, 22 мая, в 16.05. В тушении принимали участие 32 единицы техники и 119 человек.

От огня пострадало 2,4 тыс. кв. метров склада. Среди людей потерь нет.