Рязанский торгово-развлекательный центр «М5 Молл» запустил новогоднюю благотворительную акцию «Подари детям праздник», сообщает компания.

Посетители ТРЦ могут передать подарок воспитанникам школ-интернатов и дома ребенка.

У стойки информации ТРЦ установлена новогодняя елка, на которой размещены фотографии детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На оборотной стороне каждой фотографии — письмо ребенка с новогодним пожеланием к Деду Морозу. Каждый посетитель ТРЦ «М5 Молл» может исполнить мечту любого ребенка из Костинской, Мосоловской, Елатомской, Лесно-Конобеевской школы-интерната и Рязанского дома ребенка.

Благотворительная акция «Подари детям праздник» проводится с 2009 года. Организаторы — Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, рязанское региональное отделение партии «Единая Россия», ассоциация детских и молодежных общественных объединений Рязанской области «Молодежный совет». Также среди ее постоянных участников ТРЦ «М5 Молл» и студенты рязанских вузов. В этом году помогать принимать подарки для детей в ТРЦ «М5 Молл» будут представители добровольческого отряда Рязанского государственного медицинского университета им. Павлова. Волонтеры будут работать в ТРЦ «М5 Молл» до 24 декабря: в будни с 17:00 до 20:00, в выходные дни с 12:00 до 15:00.

Вадим Живогляд, управляющий ТРЦ «М5 Молл»: «Наш ТРЦ не первый год становится участником этой благотворительной акции. Мы считаем, что каждый неравнодушный человек должен откликнуться на такую замечательную инициативу и порадовать детей — исполнить их новогоднее желание. Весь наш коллектив обязательно примет участие в акции «Подари детям праздник».

ТРЦ «M5 Молл» — крупнейший многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в Рязани и Рязанской области общей площадью 70 000 кв. м, в которую входит торговая площадь — 53 400 кв. м и наземная парковка для посетителей на 2500 мест. На территории ТРЦ «M5 Молл» расположено более 120 магазинов известных брендов, многие из которых представлены в ТРЦ эксклюзивно: Oasis, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и многие другие. Якорные арендаторы: гипермаркет «Карусель», OBI, «Эльдорадо», «Детский мир», пятизальный мультиплекс «Пять звезд», Детский игровой центр, Koton, LC Waikiki. Рестораны и фудкорт представлены операторами: Burger King, Quick Chicken, Subway, «Блинофф», Das Kolbas и др. Зона обслуживания торгово-развлекательного центра «М5 Молл» охватывает более 40% населения Рязани и Рязанской области.