25.07.2017 07:12

Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии Магадана сообщил, что уже с 29 июля в городе начнет работу ярмарка школьных товаров.

Ярмарка будет работать ежедневно с 29 июля по 20 сентября с 10.00 до 20.00, пишет РИА «Колыма-Информ» в пресс-службе мэрии Магадана.

В рамках мероприятия родители смогут купить школьно-письменные принадлежности, одежду, обувь и многое другое для школы.