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В Магадане начинает работу школьная ярмарка

25.07.2017  07:12

Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии Магадана сообщил, что уже с 29 июля в городе начнет работу ярмарка школьных товаров.

Ярмарка будет работать ежедневно с 29 июля по 20 сентября с 10.00 до 20.00, пишет РИА «Колыма-Информ» в пресс-службе мэрии Магадана.
В рамках мероприятия родители смогут купить школьно-письменные принадлежности, одежду, обувь и многое другое для школы.

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