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В Магадане начинает работу школьная ярмарка
25.07.2017 07:12
Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии Магадана сообщил, что уже с 29 июля в городе начнет работу ярмарка школьных товаров.
Ярмарка будет работать ежедневно с 29 июля по 20 сентября с 10.00 до 20.00, пишет РИА «Колыма-Информ» в пресс-службе мэрии Магадана.
В рамках мероприятия родители смогут купить школьно-письменные принадлежности, одежду, обувь и многое другое для школы.
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