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В магазинах ГК «Обувь России» начался переход на онлайн-кассы

02.03.2017  06:58

ГК «Обувь России» начала переход на онлайн-кассы в соответствии с новыми требованиями законодательства. Инвестиции в проект составят 18 млн рублей, отмечается в сообщении ритейлера. Так, первые кассовые аппараты нового образца были установлены в магазинах Саяногорска (Республика Хакасия).

Подготовка к выполнению требований по переходу на онлайн-кассы в группе началась еще в прошлом году. Так, большинство магазинов были оснащены контрольно-кассовой техникой, которую можно доработать под требования законодательства. В ноябре 2016 года компания получила первый модуль модернизации для кассовых аппаратов и протестировала его. С февраля текущего года «Обувь России» осуществляет переход на онлайн-кассы путем модернизации контрольно-кассовой техники, у которой истек срок ЭКЛЗ.

«Обувь России» завершит переход на онлайн-кассы во всех регионах присутствия сети к июлю 2017 года. Всего компания модернизирует более 1000 касс в более 400 магазинах. 

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