18.04.2017 06:53

В начале текущего года «Обувь России» включила в ассортимент магазинов Westfalika новую эконом-линейку сопутствующих товаров «Суперцена».

Как говорится в сообщении ритейлера, пилотная партия товара из 50 тысяч товарных позиций компания реализовала за два месяца. Это произошло в три раза быстрее, чем было запланировано. В связи с такими результатами «Обувь России» в следующем сезоне планирует увеличить заказ по данной линейке в два раза. В пользу разработки данного направления также говорит падение платежеспособности населения на фоне экономического кризиса.

Как отметила Ольга Данилова, руководитель отдела сопутствующих товаров ГК «Обувь России», на данный момент в линейку «Суперцена» входят колготки, набор мужских носков, наборы женского нижнего белья «Неделька» и губки для ухода за обувью. Цена на аналогичные товары более высокого ценового сегмента отличается в 2-3 раза. «При производстве данной линейки удалось сэкономить на внешнем виде упаковки, а также за счет использования менее дорогих материалов и при этом сохранить достойное качество продукта», – подчеркнула она.

В целом по итогам 2016 года доля сопутствующих товаров (с учетом одежды) в торговой выручке компании составила 27,3%.