Спортивные магазины для детей и подростков Rookie представили новые кроссовки Nike Kyrie 3, сообщается в пресс-релизе компании.

Эта модель создана в сотрудничестве с известным баскетболистом Кайри Ирвингом специально для этого вида спорта. Кроссовки обеспечивают адаптивную посадку и хорошую амортизацию для игроков вне зависимости от их позиции на корте.

Кроссовки доступны в магазинах Rookie в Москве и Санкт-Петербурге в размерах 3,5-7 Y.

Rookie входит в группу компаний Inventive Retail Group — проект, объединяющий сети специализированных магазинов ведущих производителей цифровой электроники, детских и спортивных товаров. Сегодня ядро компании Inventive Retail Group составляют знаменитые во всем мире бренды: Apple‚ Samsung, Sony, Lego и Nike. В 2014 году в портфель компании вошли три новых бренда: Prenatal, Unode50 и Street Beat. Входит в группу компаний «Ланит». Группа состоит из 83 магазинов re:Store формата Apple Premium Reseller в России‚ 19 магазинов в Европе, 74 фирменных магазинов Samsung, 81 сертифицированный магазин Lego, 17 салонов Sony Centre, 20 фирменных магазинов Nike, 8 магазинов Prenatal Milano, 4 магазина Unode50 и 11 магазинов Street Beat. Для каждого проекта действует онлайн-магазин с возможностью резервирования и доставки.

Фотография предоставлена компанией.