Спортивные магазины для детей и подростков Rookie представили новое издание кроссовок Air Jordan XI, сообщается в пресс-релизе компании.

Женские баскетбольные кроссовки Air Jordan XI Retro Prem HC GG уникальны прежде всего своей расцветкой «красный бархат» и выпущены в маленькой размерной сетке.

Кроссовки Air Jordan XI получили популярность после фильма Space Jam, в котором баскетболист Майкл Джордан исполнил главную роль, в этой же модели он после своего годового перерыва вернулся в большой спорт 18 марта 1994 года.

Air Jordan XI стали первой моделью, в подошве которой присутствовала инновационная карбоновая вставка, препятствующая деформации подошвы во время игры, в ней также использовались зачатки технологией Flywire, которая способствует более надежному фиксированию стопы.

Релиз вскоре будет доступен во всех магазинах Rookie в размерной сетке 35 – 40.

Rookie входит в группу компаний Inventive Retail Group — проект, объединяющий сети специализированных магазинов ведущих производителей цифровой электроники, детских и спортивных товаров. Сегодня ядро компании Inventive Retail Group составляют знаменитые во всем мире бренды: Apple‚ Samsung, Sony, Lego и Nike. В 2014 году в портфель компании вошли три новых бренда: Prenatal, Unode50 и Street Beat. Входит в группу компаний «Ланит». Группа состоит из 83 магазинов re:Store формата Apple Premium Reseller в России‚ 19 магазинов в Европе, 74 фирменных магазинов Samsung, 81 сертифицированный магазин Lego, 17 салонов Sony Centre, 20 фирменных магазинов Nike, 8 магазинов Prenatal Milano, 4 магазина Unode50 и 11 магазинов Street Beat. Для каждого проекта действует онлайн-магазин с возможностью резервирования и доставки.

Фотография предоставлена компанией.