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В магазинах сети «Детский мир» снова началась благотворительная акция «Участвуйте!»

15.02.2017  06:52

В магазинах сети «Детский мир» снова началась благотворительная акция «Участвуйте!», говорится в сообщении ритейлера.

В рамках акции группа окажет помощь детям из социальных учреждений, детям-сиротам, инвалидам и многодетным семьям.

Акция проходит в 178 городах России и Казахстана. Подарки от покупателей «Детского мира» получат свыше 200 тыс. детей из 550 социальных учреждений.

Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, необходимо прийти в любой магазин сети «Детский мир», оставить подарок в специальном манеже, расположенном рядом с кассами. Это могут быть игрушки, одежда, обувь, канцелярские товары. К подарку можно приложить открытку с теплыми пожеланиями.

Оказать помощь детям можно также с помощью денежного пожертвования, отправив sms на короткий номер 7715 с текстом «Участие» и указав сумму.

Как напомнила Надежда Киселева, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир», благотворительная акция «Участвуйте!» проводится в «Детском мире» уже более 10 лет. 

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