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В магазинах Street Beat появится баскетбольная линейка Adidas

04.08.2017  12:18

В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat будет представлена баскетбольная линейка немецкой компании Adidas, сообщает компания.

Adidas Basketball – подбренд немецкой компании, специализирующийся на выпуске одежды и обуви для занятий баскетболом. Для производства кроссовок Adidas использует такие технологии, как: Boost, Bounce, Primeknit и другие. В магазинах будут представлены не только рядовые модели, но также именная коллекция одежды и обуви Джеймса Хардена, профессионального американского баскетболиста, выступающего за клуб «Хьюстон Рокетс».

Adidas Basketball можно найти в магазинах сети Street Beat в ТК «Атриум», ТРЦ «Галерея», ТЦ «Авиапарк» и ТРК Vegas в «Крокус Сити».

Street Beat — это мультибрендовые онлайн-магазин и оффлайн сеть с широким ассортиментом кроссовок и кед, где можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазинах представлены такие спортивные и лайфстайл бренды как Nike, Jordan, New Balance, Asics, Adidas, Reebok, Vans, Converse, Stussy, New Era, Diadora и другие.

Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group, насчитывает уже 23 магазина в крупных городах России. В их число входит: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск и Омск.

Фотографии предоставлены компанией.

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