13.04.2017 00:17

АК «Алроса» продала в марте алмазно-бриллиантовой продукции на сумму 566,6 млн долларов, сообщает пресс-служба компании.

Акционерная компания «Алроса» отчиталась по результатам продаж в марте 2017 года. Всего за указанный период было реализовано алмазно-бриллиантовой продукции на сумму 566,6 млн долларов. Это на 1% больше, чем в прошлом году. Продажи бриллиантов составили 12,4 млн долларов, а алмазов - 554,2 млн долларов.

«В марте по-прежнему наблюдаем стабильный спрос практически во всех категориях алмазного сырья, как подтверждение оптимизма участников рынка по результатам ювелирной выставки в Гонконге», - отметил Юрий Окоемов, вице-президент АК «Алроса».

АК «Алроса», крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.