14.04.2017 06:54

Омскстат опубликовал статистику по темпам роста цен в марте в Омской области. Рост потребительских цен, в частности, зарегистрирован на сезонную одежду и обувь, трикотажные изделия, меховые изделия (на 0,2-1,4 %).

В целом индекс потребительских цен на товары и услуги в Омской области в марте составил 99,9% (в марте 2016 г. – 100,3 %), с начала года – 100,4 % (в 2016 г. – 101,5 %). Снижение среднего уровня цен зарегистрировано на продовольственные (на 0,3 %) и непродовольственные товары (на 0,1 %).