Официальное открытие нового магазина французского бренда одежды для всей семьи Kiabi в «Мега Белая дача» состоится 6 мая, сообщается в пресс-релизе компании.

Обновленный магазин отличается просторной площадью (2 500 кв. метров), стильным дизайном и эргономичным пространством. Стиль магазина был разработан в соответствии с новой концепцией, главной целью которой является создание в каждом магазине уникальной атмосферы. Специально для шоппинга со всей семьей в магазине есть зоны ожидания и игровая секция с детской горкой.

Генеральный директор Kiabi Беранжер Убнер прокомментировала: «Новый магазин станет одним из многих, которые мы планируем открыть и обновить согласно новой концепции нашего бренда. Одновременно с широким выбором доступных товаров для всей семьи покупатели с точки зрения комфорта и сервиса получат шоппинг совершенно нового уровня».

Французский бренд предлагает полный ассортимент модной одежды. Пространство магазина разделено на зоны по группам товаром и целевым аудиториям: женская одежда и обувь, одежда для беременных, мужская линейка, женские и мужские коллекции plus size, отделы нижнего белья и аксессуаров, а также большая секция одежды и обуви для малышей и детей (0-18), включая линейки plus size.

Бренд Kiabi был создан Патриком Мюллье в 1978 году на севере Франции. Сегодня Kiabi – это 449 магазинов (111 находятся за пределами Франции) и €1,558 млрд годового оборота (по данным за 2014 год). Коллекции бренда создаются в городе Эм (Hem). На российский рынок компания вышла в 2008 году, и сегодня насчитывает 15 магазинов в Москве, Самаре, Уфе и Краснодаре, а также интернет-магазин www.kiabi.ru, предлагающий доставку по всей стране.

Фотография предоставлена компанией.