В пространстве нового pop-up store Deichmann представлена коллекция бренда, созданная в сотрудничестве с российской певицей, сообщает компания.

Магазин, расположившийся на площади 50 квадратных метров в стеклянном мосту, соединяющем оба здания ТЦ «Мега Белая Дача», будет работать вплоть до 31 августа.

Миниатюрным девушкам вроде самой Вики певица советует обратить внимание на вытягивающие силуэт ботфорты на плоской подошве из благородного темно-синего бархата, сапоги с акцентной молнией цвета «металлик», а также ботильоны на ребристой резиновой подошве с контрастной фурнитурой, тем более что последние позволяют с легкостью создавать всевозможные образы – от сдержанных до откровенно бунтарских.

Стилистике рок-шик в новой коллекции «Вика Дайнеко для Deichmann» досталось место в первом ряду: ботильоны, выбранные Викой, соседствуют на полках поп-ап стора с туфлями и полусапожками, декорированными множеством декоративных заклепок, завязок и ремешков, и даже с экстравагантными байкерскими ботинками.

От внимания героини красных дорожек не ускользнули и ботфорты из согревающего темно-синего бархата с неброскими латунными заклепками, которые также будут представлены в магазине. Несмотря на плоскую подошву, обычно отпугивающую невысоких девушек, Вика остановила свой выбор именно на них: они не только визуально вытягивают ногу, но и смягчают образ, делая его уютным и теплым – не в последнюю очередь благодаря бархату, переживающему в этом сезоне настоящий фэшн-ренессанс. Компанию ему составляют броские декоративные элементы и цветочная вышивка, превращающие, казалось бы, обычную обувь в настоящее произведение искусства. На помощь им приходят глубокие оттенки бордо, серый, грязно-розовый и синий, составляющие основу коллекции.

Сегодня сеть Deichmann – это 3800 магазинов в 24 странах мира. В Москве магазины сети расположены в ТЦ «Авиапарк», «Мега Белая Дача», «РИО» Севастопольский, «Гудзон», «Золотой Вавилон», «Весна!», «Реутов Парк» и «Красный Кит», в Санкт-Петербурге – в ТЦ «Жемчужная плаза», «Атмосфера», «Европолис», «Рио», «Лето», «Питер РАДУГА», в Нижнем Новгороде – в ТРЦ «Седьмое небо» и ТЦ «Мега», в Казани – ТРК «Парк Хаус», в Твери – в «Торговом парке №1» и в Краснодаре – в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» и Мегамолле «Красная площадь».

Фотография предоставлена компанией.