Флагман немецкой одежды Сomma, открытие которого состоится в «Меге Химки» в октябре, станет первым магазином бренда в России, сообщает пресс-служба Ikea Centres Russia.

Новый магазин выполнен в особом премиальном концепте, удобная геометрия пространства подчеркивается стильным лаконичным дизайном. В Comma будут представлены все линейки бренда: женственная деловая классика Comma, городской повседневный стиль Comma Casual Identity, а также специальные коллекции. Новые коллекции Comma выпускаются каждый месяц.

По случаю открытия гостей «Меги» ждут праздничная программа и специальные акции. Во время торжества гости смогут насладиться праздничным фуршетом и живой музыкой, пройтись по красной ковровой дорожке, а также принять участие в розыгрыше 15 сертификатов.

Торговые центры «Мега» — проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. Ikea Centres Russia входит в Группу компаний «Икеа». На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек.

Фотография предоставлена пресс-службой Ikea Centres Russia.