Открытие экспозиции «Планета контрастов» от журнала «National Geographic Россия» состоялось 5 октября в «Центре культуры», расположенном на Вкусном бульваре «Меги Химки», сообщает Ikea Centres Russia.

Для выставки было отобрано 60 работ. Для полного погружения в дикий мир природы экспозиция дополнена аудиоинсталляциями. Подойдя к фотографиям, можно будет услышать звуки природы — пение птиц, стук дождя, шум океана и многие другие.

«Ощутить силу природы» гости «Меги» смогут с помощью серии визуальных инсталляций и арт-объектов, посвященных теме земли, воздуха и морской стихии. Причудливые медузы, деревянные 3D модели животных, развевающиеся на ветру текстильные ленты — все это и другие сюрпризы ждут гостей выставки «Планета контрастов» в «Центре культуры».

Торговые центры «Мега» — проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. Ikea Centres Russia входит в Группу компаний «Икеа». На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек.