Международная ярмарка обуви Micam будет проходить с 17 по 20 сентября 2017 года, сообщают организаторы.

В этом сезоне Micam будет представлен ряд новинок, которые неразрывно связаны с текущим процессом обновления, запущенные организатором выставки Assocalzaturifici в феврале прошлого года: в первую очередь новый синергетический эффект пересечения с расписанием Milano Moda Donna, когда впервые последний день Micam совпадает с открытием миланской Недели моды.

Объединив модные показы и ярмарки, которые проходят в Милане, в одни временные рамки, организаторы хотят создать систему, главной целью которой является превращение Милана в реальный символ «Сделано в Италии».

Ведущие мировые бренды Fendi, Salvatore Ferragamo, Gucci, Prada и Tod's, подтвердили свое присутствие в предстоящей выставке, представляются и другие всем известные имена: Giorgio Armani, Jimmy Choo, Sergio Rossi и Ermenegildo Zegna.

В сентябре Micam решил сосредоточиться на «соблазнении», чтобы изобразить особую красоту и качество мастерства итальянской обуви. Отметим, что в прошлый раз темой выставки была «страсть».

Запланированы модные показы, семинары, интересные презентации. А 17 сентября состоится вечернее мероприятие с участием специального гостя Боба Синклера.

В дополнении к этому, с 15 по 30 сентября в Spazio Borgonuovo, который еще называют «четырехсторонний мир моды», Micam презентует специальную фотовыставку, разработанную Джованни Гастелем. Главная тема выставки – «сходства». Знаменитый фотограф начнет с деталей на разных итальянских туфлях, а затем составит изображение, сопоставив их с другими объектами или элементами.

В этом сезоне предпочтение отдается сложным обувным дизайнам, в то время, как цветовая палитра несет универсальный характер. Взаимодействие между разными культурами создает гармоничное настроение, которое разрушает все границы – вот девиз, который взят за основу этого сезона.