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В Минеральных Водах изъято более 1,1 тыс. предметов одежды с признаками контрафактности

22.12.2016  01:22

Вещи с маркировкой Adidas, Reebok, Nike и Bosco в количестве 1,1 тыс. единиц изъяты в Минеральных Водах у двух индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба Минераловодской таможни.

Более 700 предметов одежды c логотипами Adidas, Reebok, Nike и Bosco изъято у предпринимателя в Минеральных Водах. Несмотря на наличие маркировки, владелец товара не смог предоставить необходимую разрешающую документацию. Предварительный ущерб перечисленным брендам оценивается в 1,2 млн руб. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»).

Другой предприниматель также эксплуатировал товарные знаки Adidas и Nike. Он реализовывал маркированные ими спортивные брюки, куртки, шапки и кроссовки в количестве 414 единиц. Компании-правообладатели подтвердили, что товар поддельный и оценили ущерб в 1,3 млн рублей. Готовится возбуждение уголовного дела.

Контрафактные изделия изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни.

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