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16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Рейтинг@Mail.ru

В Минпромторге ожидают снижения стоимости школьной формы

21.12.2016  07:12

Как заявила заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, в 2017 году стоимость школьной формы в России может снизиться. Как сообщает министерство, это произойдет благодаря поддержке отечественных производителей тканей.

В частности, на следующий год распространяются меры поддержки производителей, начатые в 2016 году. «В текущем году мы поддержали этих производителей и снизили стоимость камвольных тканей. Примерно на 50% их стоимость упала, и мы думаем, что это поспособствует снижению цен на школьную форму и в 2017 году», — сообщила замминистра.

По словам Гульназ Кадыровой, в первую очередь, поддержка коснется натуральных «дышащих» тканей, что особенно важно для изготовления формы, так как дети много времени проводят в школе. 

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