21.12.2016 07:12

Как заявила заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, в 2017 году стоимость школьной формы в России может снизиться. Как сообщает министерство, это произойдет благодаря поддержке отечественных производителей тканей.

В частности, на следующий год распространяются меры поддержки производителей, начатые в 2016 году. «В текущем году мы поддержали этих производителей и снизили стоимость камвольных тканей. Примерно на 50% их стоимость упала, и мы думаем, что это поспособствует снижению цен на школьную форму и в 2017 году», — сообщила замминистра.

По словам Гульназ Кадыровой, в первую очередь, поддержка коснется натуральных «дышащих» тканей, что особенно важно для изготовления формы, так как дети много времени проводят в школе.