Первый тур конкурса New Names Belarus Fashion Week состоялся 28 февраля в свободном пространстве «Кто такой Джон Голт?», сообщают организаторы.

New Names Belarus Fashion Week проводится уже на протяжении 6 лет и поддерживает талантливую молодежь, которая на самом начальном этапе стремится к развитию своих профессиональных навыков.

В конкурсе принимают участие студенты специализированных учебных заведений со всей Беларуси и молодые люди, окончившие данные учреждения, находящиеся в поиске своего профессионального призвания.

Стоит отметить, что из года в год конкурс New Names BFW открывает новые возможности для молодых дизайнеров, а также развивает разносторонность при создании одежды.

Так в новом сезоне конкурса New Names BFW будет заявлено две номинации в категориях «Мужская коллекция» и «Женская коллекция». Это означает, что победителями станут сразу несколько конкурсантов.

Главным призом для победителя конкурса New Names BFW станет возможность запуска в массовое производство совместной с Mark Formelle коллекции одежды. Модели, разработанные победителем, поступят в продажу в сеть магазинов Mark Formelle по всей Беларуси, а автор коллекции получит гонорар – 1000 белорусских рублей.

На первый тур конкурса претендентам на участие следовало представить эскизы коллекции из пяти моделей, рассказать об источнике вдохновения, показать членам жюри свои знания моделирования одежды, описать каждую с точки зрения технологии ее изготовления.

«Эскизный тур - это основа всего конкурса. Именно с этого этапа начинается работа над коллекцией и именно его можно считать точкой отсчета создания конкурсных работ. Основная задача, которую мы ставили для дизайнеров в новом сезоне конкурса - адаптировать свои творческие задумки для массового производства. Кто-то с поставленной задачей справился лучше, кто-то хуже. Стоит отметить, что членам жюри было тяжело отказаться от креативных, интересных коллекций, которые сложно воплотить в производственных условиях. Но несмотря на это они являются яркими дизайнерскими экспериментами, воплощение которых будет полезно для тех, кто следит за конкурсом в поисках вдохновения. Ведь во многом благодаря экспериментам и смелым решениям молодых людей профессионалами создаются универсальны модели и хиты продаж», — поделилась впечатлениями руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова.

Свое мнение высказала и Светлана Сипарова, директор компании Mark Formelle: «Было интересно посмотреть, как молодые дизайнеры работают, казалось бы, с одним и тем же материалом — трикотажем. Каждый нашел в нем что-то особенное и совершенно по-разному его обыграл. За время отбора мы видели качественные, свежие и новые идеи, воплощенные в коллекциях участников. С нетерпением ждем следующего тура конкурса, в котором молодые люди воплотят в жизнь все свои задумки».

В состав жюри вошли: руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова; директор компании Mark Formelle Светлана Сипарова; дизайнер Mark Formelle Светлана Сачивко; заведующая кафедрой моделирования костюма ИСЗ им.Широкова Елена Атрахович; доцент кафедры моделирования одежды БГАИ Галина Мешкова.

Но даже тут не обходится без новых имен, таких как телеведущая, онлайнер Анна Бонд и байер, специалист fashion-PR в сегменте класса люкс, научный редактор издания «Fashion-бизнес» Алена Попова.

« Именно подобные сотрудничества, как конкурса New Names BFW и ведущей компании по производству одежды Mark Formelle, не только будут стимулировать молодых дизайнеров к развитию, но и станут отличным толчком к выходу отечественной модной мысли из периода стагнации», — отметила Алена Попова.

Воплотить свои идеи в модели коллекции участникам предстоит совсем скоро. Финалисты получат трикотажные полотна, которые они могут комбинировать, красить, наносить рисунки или применять другие приемы обработки этого материала.

Также у дизайнеров будет возможность посетить предприятие Mark Formelle, ознакомиться с производственными мощностями, увидеть масштабы и формат работы предприятия, а также, при необходимости, получить рекомендации по улучшению коллекции от специалистов компании.

Имена молодых дизайнеров, которые прошли в следующий тур конкурса:

1. Каплан Валерия, ВГТУ

2. Гайдук Дарья, ГрГУ им. Купалы

3. Корольчук Виктория, ВГТУ

4. Барсукова Екатерина, ИСЗ им. Широкова

5. Акуло Юлия, Филиал БНТУ «МГТК»

6. Гесть Ксения, ВГТУ

7. Троицкая Варвара, БГАИ

8. Шпунтов Александр + Король Елена, ИСЗ им. Широкова

9. Литвинская Дарья, ВГТУ

10. Лабкович Ирина, ИСЗ им. Широкова

11. Эниеокпон Эно, БГУИР

12. Шемякина Полина, Fashion Art

13. Неборская Валентина, БГАИ

14. Кавко Алеся, ВГТУ

Фотографии предоставлены организаторами.