22.12.2016 18:16

В открывшемся после ремонта магазине ТД «Легпром» в Минске представлены товары белорусских компаний «Калинка», «Свитанак», «Купалинка», «8 марта» и «Полесье», сообщает пресс-служба концерна «Беллегпром».

В Минске, в понедельник, 19 декабря, после ремонта начал работу магазин ТД «Легпром» «АБВ». Оформление торговых залов продолжается, также не все торговое оборудование установлено. Поэтому полноценное торжественное открытие запланировано на 23 декабря.

Магазин «АБВ» расположен по адресу: ул. Романовская слобода, 1, в самом центре Минска. Владельцы рассчитывают, что это привлечет к нему внимание не только местных жителей, но и туристов.

В ассортименте торговой точки представлена продукция компаний «Калинка», «Свитанак», «Купалинка», «8 Марта» и «Полесье».









Торговый дом «Легпром» представляет концерн «Беллегпром». Магазин осуществляет розничную и оптовую торговлю трикотажными, швейными, текстильными и кожобувными изделиями производства Белоруссии.

Фотографии с сайта компании.