Награждение победителей конкурса молодых дизайнеров New Names Belarus Fashion Week by Mark Formelle состоялось 14 мая, сообщает пресс-центр BFW.

В номинации «Лучшая мужская коллекция» были награждены Эно Эниекпон и Юлия Акуло. В номинации «Лучшая женская коллекция» - дуэт Елены Король и Александра Шпунтова. Их коллекции будут запущены в фабричное производство и в дальнейшем поступят в продажу сети магазинов Mark Formelle по всей Беларуси. Напомним, что дизайнеры получат еще и денежное вознаграждение, так как главный приз в каждой номинации cоставил 1 000 BYN.

Согласно положению конкурса, планировалось двое победителей, по одному в каждой номинации. Однако жюри высоко оценило художественную задумку и качественное воплощение в жизнь мужских коллекций Эно Эниекпона и Юлии Акуло и решило наградить их обоих.

Эно Эниекпон приехал в Беларусь из Нигерии и шьет одежду с 16 лет. В конкурсе New Names Belarus Fashion Week by Mark Formelle решил принять участие потому, что он, как и компания Mark Formelle, предпочитает работать с трикотажем. На подиуме модельер представил коллекцию «Швы и заплатки». Она выполнена в красном, черном и сером цветах. Демонстрация проходила под трек с использованием африканских мотивов. Национальный колорит в презентацию внесли и модели с темным цветом кожи.

Юлия Акуло знакома с фехтованием не понаслышке. Именно поэтому она решила развить тему этого вида спорта в своей конкурсной коллекции под названием «Ан гард». Дизайнер обратилась к синим, белым и красным тонам. Одежда по своему крою напоминает форму фехтовальщиков. Яркой деталью на подиуме стали настоящие шпаги в руках у моделей.

Елена Король и Александр Шпунтов для конкурса создали женскую коллекцию «1994». Ребята работают в дуэте. Признаются, что совместное творчество – это всегда очень интересно, но, конечно, мнения иногда и не сходятся. Идею для образов изначально предложил Александр, а Елена их доработала. Модели одежды соединила в себе историческую тематику и спорт.

Напомним, что конкурс New Names Belarus Fashion Week проводится уже на протяжении двух сезонов при поддержке компании Mark Formelle. Он состоит из нескольких этапов, после каждого из которых происходит отбор дизайнеров, которые продолжат участие в последующем туре. Ткани для капсульных коллекций конкурсантов предоставляются бесплатно компанией Mark Formelle. Кроме того, на протяжении всех этапов работы над коллекциями у ребят была возможность получить менторскую помощь от членов жюри, в состав которого вошли специалисты моды, маркетинга и коммуникаций. Это Янина Гончарова - руководитель Belarus Fashion Week; Светлана Сипарова - директор компании Mark Formelle; Светлана Климович - руководитель отдела маркетинга компании Mark Formelle; Светлана Сачивко - дизайнер компании Mark Formelle; Алена Попова - специалист fashion-pr в сегменте класса люкс, доктор наук, редактор издания в «Fashion-бизнес»; Елена Атрахович - заведующая кафедрой моделирования костюма ИСЗ им. А.М. Широкова, кандидат искусствоведения; Галина Мешкова - доцент кафедры костюма и текстиля БГАИ, кандидат искусствоведения; Анна Бонд - онлайнер, телеведущая.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.