Встреча белорусских дизайнеров с представителями РОО «Белорусская палата моды», ПРООН в Республике Беларусь и ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» состоялась 21 июля в Ресурсном центре Института инклюзивного образования, сообщает пресс-центр BFW.

Поводом для встречи послужил старт социального конкурса-акции для белорусских дизайнеров по разработке футболки на тему «ясного языка» и пиктограмм.

Напомним, что в рамках конкурса дизайнерам предстоит разработать принт на футболку, в основе которого будет лежать тема «ясного языка» и стилизация классических пиктограмм на тему взаимодействия между людьми в современном обществе. Организаторы уверены, что этот конкурс поспособствует взаимодействию людей с особенностями психофизического развития с другими людьми.

Наталья Губарь, представитель ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», рассказала дизайнерам о понятии «ясный язык» и пояснила, в чем заключается его важность в создании дизайнерской пиктограммы. Принципы «ясного языка» содействуют упрощению устной и письменной речи. Использование этих принципов может помочь при работе с детьми, иностранцами, а также с людьми, имеющими особенности психофизического развития.

Екатерина Сорока, преподаватель БГПУ, поделилась с дизайнерами академическими знаниями о том, какими бывают символы и в чем состоит их отличие от пиктограмм. Кроме того, Екатерина подробно остановилась на требованиях, предъявляемых к графическим символам, которые могут быть полезны дизайнерам в разработке собственной пиктограммы. К ним относятся:

· Сложность: число штрихов и черточек, составляющих символ, должно быть небольшим;

· Характерность для восприятия: символы должны быть максимально отличны друг от друга;

· Неопределенность: одно понятие должно обозначаться одним символом;

· Размер: символы должны быть достаточно велики;

· Функциональность.

Затем Алексей Чистодарский, руководитель отдела коммуникаций и связей с общественностью ПРООН, предложил концепцию, в рамках которой дизайнеры могут развивать своё творчество. Алексей ознакомил дизайнеров с 17 Целями Устойчивого Развития (ЦУР), принятыми мировыми лидерами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках Программы Устойчивого Развития на период до 2030 года. Каждая из 17 целей включает в себя перечень задач, содействующих решению какой-либо глобальной проблемы.

Янина Гончарова, руководитель Belaeus Fashion Week, поддержала предложение, выдвинутое ПРОООН, которое базируется на том, чтобы дизайнеры взяли за основу одну или несколько целей и создали графическое изображение, отражающее либо саму сферу, либо решение данной проблемы.

Таким образом, первый этап конкурса пройден. Дизайнеры получили задание, а также некоторые советы от организаторов конкурса, которые помогут им в создании графических символов.

Финальной точкой конкурса станет социальный веломарафон, который состоится в августе 2017 года. Компания Mark Formelle выпустит 10 видов футболок, в которых участники велопробега покорят сотни километров. А компания Huawei наградит смартфоном дизайнера, которому удастся в лучшей мере передать концепцию «ясного языка» посредством символов и пиктограмм.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.