02.04.2017 16:53

Более 500 моделей школьной одежды представили в Минске для участников проекта «Школа будущего», сообщает СТВ.

Проект «Школа будущего» стартовал в Белоруссии в 2015 году. Его цель – ввести деловой стиль одежды в максимальном количестве учебных заведений.

В рамках проекта 30 марта в Минске прошел показ школьной формы. Гостям продемонстрировали более 500 моделей брюк, пиджаков, платьев и блуз белорусского производства.

«Наша школа второй год участвует в пилотном проекте «Школа будущего». Со следующего учебного года мы планируем, что школьная форма у нас будет уже вводиться с 5 по 8 класс. Выбраны несколько моделей, потом уже эти модели будут показаны родителям на родительских собраниях, показаны учащимся школы. И к концу учебного года мы определим 1-2 модели, которые будут у нас вводиться», - рассказала Светлана Главацкая, директор средней школы № 101 Минска.

Приобрести и заказать модели, участвующие в показе, можно будет уже в мае.