18.04.2017 22:57

В Белоруссии автор проекта общественной швейной мастерской «На полную катушку» собирает средства на открытие через краудфандинговую платформу, пишет «Интерфакс».

Первая общественная швейная мастерская и коворкинг для дизайнеров могут открыться в Минске. На эти цели собирает средства через краудфандинговую платформу автор проекта Ольга Костузик. По ее задумке в мастерской будут стоять профессиональные прямострочные машины с серводвигателями, промышленный утюг и гладильный стол, оверлоки, машина для трикотажа и подшивки брюк. Воспользоваться ими можно будет, купив абонемент. Здесь же будут проходить мастер-классы по шитью.

Другой функцией мастерской станет коворкинг для дизайнеров одежды.

«Став резидентом коворкинга, дизайнер получает закрепленное рабочее место за прямострочной машинкой, право пользоваться любым свободным оборудованием, доступ в зону для приема гостей и примерок», - рассказала Ольга Костузик.

Откроется ли мастерская, станет понятно после 1 июля, когда закончится сбор средств на краудфандинговой платформе. Если их окажется недостаточно, то все деньги вернутся на карточки спонсорам.