Белорусская Неделя моды открылась совместным показом итальянских дизайнеров в рамках проекта Moda Italia, сообщает пресс-центр BFW.

Бренд Corso Principe продемонстрировал сумки из натуральной кожи в сдержанной цветовой гамме. Простота линий и форм уравновешивается нетривиальными акцентами: фурнитурой в виде птиц; декоративными заклепками; широкими фактурными ремнями.

«Удобная одежда для реальных людей» - лейтмотив объединенного показа Max Fort (мужская одежда plus size) и Sophia (женская одежда). Дополняли образы головные уборы ручной работы Carlo Forti, кожаные сумки премиум - класса Marino Orlandi и обувь Jackal Milano.

Patrizia Parma презентовала верхнюю женскую одежду: пуховики и куртки из стеганной бархатной ткани винного, пудрово-розового, глубокого зеленого цветов, украшенные бисерной вышивкой, элементами из натурального меха.

С помощью одежды марки Sexy Woman можно составить дерзкий, смелый образ городской бунтарки. Любительницы выглядеть нестандартно оценят рваные края, шнуровку, асимметрию и стильный черный цвет.

Totti Swimwear не изменил фирменному стилю и предложил девушкам в будущем пляжном сезоне открытые и не обремененные лишними деталями купальники.

Итальянцы не оставляют без внимания и мужское направление в моде. На белорусском подиуме дизайнеры Absolut Joy показали микс из гранжа, милитари и casual. Основная аудитория бренда - мужчины- миллиниалы, которые относятся к одежде прагматично и предпочитают выглядеть уместно в любой ситуации, не используя для этого большое количество вещей.

На протяжении почти сорока лет Fontana создает из высококачественной кожи мужскую обувь, которая неизменно становится must have для клиентов, ценящих комфорт и практичность. В линейке классические мокасины, монки, лоферы.

Показы проходили динамично и в итальянской манере легкой самоиронии и чувства собственного достоинства.

Также после показа на площадке Showroom Moda Italia прошли бизнес-встречи с представителями крупных торговых сетей со всей Беларуси. Именно общение в формате B2B позволяет итальянским маркам расширить свое присутствие на белорусском рынке, что и является главной целью проекта.

Фотография предоставлена пресс-центром Belarus Fashion Week.