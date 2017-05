Открытие очередного сезона белорусской Недели моды состоялось 11 мая, сообщают организаторы.

Программа Недели моды началась с пресс-конференции, в которой приняли участие руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова, куратор Kids Fashion Days BFW, директор Театра мод Kids’ Podium Оксана Кавецкая, директор ООО «Мэри Кэй» Степан Говоров, менеджер ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» Инна Кубицкая и консультант по коммуникации и работе с общественностью ЮНЭЙДС в Беларуси Сергей Кручинин. Также о своем визите в Беларусь рассказали специальные гости Belarus Fashion Week – Riccardo Terzo официальный представитель Vogue Talents Award (Италия) и Giovanni Ottonello креативный директор Istituto Europeo di Design (Италия).

Сразу после пресс-конференции прошла лекция главного редактора журнала «Модный magazin» АО «Аргументы и факты» Веры Ивановой. Встреча носила формат неформального общения с участниками проектов Недели моды в Беларуси, а также представителями СМИ. Вера Иванова рассказала об особенностях построения и ведения модного бизнеса. После лекции многие из слушателей отметили, что получили очень важные советы, которые, безусловно, им пригодятся в будущем вне зависимости от сферы, в которой они работают.

Первыми на подиум Belarus Fashion Week были представлены коллекции дизайнеров Klaudia Markiewicz и Anna-Maria Eglit. Польский дизайнер Клаудия Маркевич представила коллекцию Contact. Дизайнера на ее создание вдохновили советские футуристические постеры и научно-фантастические фильмы 80-х годов ХХ века, путешествия в космос и развитие технологий, позволяющие исследовать межзвездное пространство.

Анна-Мария Эглит решила порассуждать на тему судьбы и назвала свою новую коллекцию «Карма». Жизнь, по мнению дизайнера, - череда черно-белых полос, но каждый из нас может добавить в эту монохромную палитру немного цвета. Для нее самой эта яркая нотка - творчество и самовыражение.

Показ белорусского бренда вечерних и свадебных нарядов EMSE привнес на подиум солнечное и романтичное настроение. Дизайнеры компании решили отойти от осенне-зимней направленности показов Недели моды в Беларуси и представили коллекцию для теплых сезонов года. Весна и лето 2017 у EMSE окутаны драпировками, летящими тканями, пудровыми цветами и флористическими мотивами. Изюминкой показа стало то, что демонстрировали наряды не только профессиональные манекенщицы, но и женщины с разыми типами фигур. Впервые в истории бренд представил коллекцию коктейльных платьев Plus Size.

Уже не первый сезон белорусский бренд Alena Goretskaya представляет новую коллекцию на подиуме Belarus Fashion Week. Осень и зима 2017/2018 от Alena Goretskaya – это своего рода реверанс легендарной и неоднозначной эпохе 70-х. Элегантное и разноплановое отражение того периода прослеживалось в струящихся платьях со стилизованными растительными принтами, костюмах и пальто с бархатной отделкой, трикотажных блузах на люрексовой нити, верхней одежде с объемными горжетками из натурального и искусственного меха, богемных платьях с воланами и вышивками.

Новая коллекция бренда Ton-In-Ton посвящена современной женщине – смелой, уверенной и даже немного дерзкой. В коллекции FW 2017/2018 мы увидели серии базовых моделей в духе кэжуал, роскошных образов «на выход», а также изящных решений, в которых будет тепло в условиях европейской осени и зимы. Основные материалы, с которыми работает дизайнер в этом сезоне – кашемир, шелк, вискоза, шерсть и мохер.

Завершила первый день показов 14 сезона Недели моды коллекция, созданная в коллаборации победителей конкурса New Names BFW SS17 Марии Стариковой и Анастасии Васюченко и компанией Mark Formelle. Подобное сотрудничество дизайнеров и гиганта легкой промышленности стало возможно благодаря конкурсу молодых дизайнеров New Names BFW, организованному Яниной Гончаровой в 2010 году. Тема коллекции Mark Formelle by Vasjuchenka&Starikova посвящена историческому белорусскому наследию. На подиуме гогстей ждал синтез уличной моды и спортивного стиля в «кружевах» из принтов, где Николай Радзивилл Черный и Барбара Радзивилл, а также Лев Сапега представлены в современных городских образах.

Помимо показов на главном подиуме Belarus Fashion Week, стартовала программа fashion-инсталляций Off Schedule by Conte. Она представляет собой презентации капсульных коллекций в формате театрализованных шоу.

