Церемония награждения Belarus National Fashion Award by Zorka пройдет 29 ноября 2017 года в отеле Double Tree by Hilton, сообщает пресс-центр BFW.

Как отмечают организаторы, проведение такого мероприятия, аналог которого есть во многих странах, связано со стремительным развитием fashion-бизнеса в Беларуси: «Belarus National Fashion Award by Zorka станет не только награждением лучших специалистов и деятелей моды, но и отличным поводом для общения лидеров в сфере модного бизнеса, которые верят в светлое будущее белорусской моды».

В перспективе BNFA представит собой ежегодную премию, которая будет вручаться лучшим представителям fashion-бизнеса независимо от профессии и рода деятельности.

Организаторами мероприятия выступит агентство PR и коммуникаций «Открытый подиум» и РОО Белорусская палата моды. Генеральный партнер - ювелирный завод Zorka.

Иллюстрация предоставлена пресс-центром BFW.