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В минском ЦУМе состоялся показ новых коллекций бренда Milavitsa

14.07.2017  22:49

Девять коллекций Milavitsa презентовали сегодня в Минске в центральном универмаге, сообщает пресс-служба концерна «Беллегпром».

В пятницу, 14 июля, в Минске прошли показы крупнейшего бренда женского белья в Восточной Европе - Milavitsa. Местом проведения презентации стал ЦУМ, расположенный на проспекте Независимости, 54.

За четыре часа на 4-м этаже ЦУМа в фирменной секции Milavitsa успели продемонстрировать девять коллекций марки. Кроме того, для посетителей прошли розыгрыши призов и подарков.

СП ЗАО «Милавица» – лидер на рынке корсетных изделий Белоруссии и стран СНГ в среднем ценовом сегменте. Основные виды деятельности – производство нательного белья, оптовая торговля текстильными товарами. В портфеле предприятия товарные знаки Milavitsa, Alisee, Aveline, Hidalgo. Ежегодно модельный ряд обновляется на 65–75%. Численность персонала предприятия – более 1,8 тыс. человек, из них 86% женщины.

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