Презентация первой и единственной в России магистерской программы «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды» состоится в Moda HSE (НИУ ВШЭ) 27 апреля, сообщают организаторы.

Теперь степень магистра в управлении модным бизнесом можно будет получить, не выезжая за рубеж.

«Запуск магистерской программы – важное событие в индустрии, - говорит Анна Лебсак-Клейманс, научный руководитель Moda HSE, генеральный директор Fashion Consulting Group. - Впервые это не просто фундаментальное образование в области финансов, менеджмента и маркетинга, но также и ориентированное на понимание специфики производства, ритейла и продвижения модного продукта. С точки зрения управления, бизнес, связанный с индустрией моды – это высший пилотаж, и здесь просто необходимы и глубокие теоретические, и прикладные знания. Сегодня на рынке труда существует огромный спрос на компетентных менеджеров, обладающих актуальными специальными знаниями новых стратегий управления бизнес-процессами в компаниях индустрии моды, современных технологий и информационных систем, и способных быстро принимать как стратегические, так и оперативные решения».

Основа программы – академические стандарты факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ, а fashion направленность и прикладное содержание специализированных дисциплин обеспечивают авторские курсы, разработанные и апробированные в образовательном центре «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» ВШМ НИУ ВШЭ (Moda HSE) экспертами консалтингового агентства российской индустрии моды Fashion Consulting Group и специалистами российских и зарубежных fashion компаний.

В содержание специальных дисциплин программы заложены все основные сферы знаний и навыков, необходимые отраслевым менеджерам индустрии моды: маркетинг и брендинг в индустрии моды; стратегический менеджмент; управление финансами; управление эффективностью бизнеса; операционная деятельность компании (одежда обувь, аксессуары); управление персоналом в компаниях индустрии моды; электронная коммерция. Старт магистерской программы «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды» - в октябре 2017 года.

Также 27 апреля состоится открытая лекция Анны Лебсак-Клейманс, научного руководителя Moda HSE, генерального директора Fashion Consulting Group и эксперта индустрии моды, «Поколение Z - свежая кровь моды».

Дата и время презентации и лекции: 27 апреля, 18.00.

Место проведения: метро Тверская/Пушкинская/Чеховская, Малый Гнездниковский переулок, дом 4, НИУ «Высшая школа экономики», аудитория 101.