06.04.2017 22:55

В Краснополье Могилевской области в мае откроется швейный цех «Моготекс», пишет «БелТа».

В среду, 5 апреля, состоялось собрание Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей. Виктор Матиевич, являющийся генеральным директором предприятия «Моготекс», рассказал собравшимся о планах компании открыть в Краснополье швейный участок. Он начнет работу в мае и даст работу для 20 человек.

«Это будет отдельное юридическое лицо, на которое распространятся льготы, предусмотренные указом №235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области», - сказал Виктор Матиевич.

Продукция швейного участка должна удовлетворить потребности района, а в перспективе – будет направлена на экспорт.

Предприятие «Моготекс» основано в 1973 году. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Белоруссии и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав компании входят ткацкая, отделочная и швейная фабрики, а также производство нетканых текстильных материалов и производство по крашению хлопчатобумажной пряжи.