В числе услуг, предоставляемых клиентам Barrett, числятся: базовый и сезонный уход, растяжка, глассаж, профилактика, установка набоек, сообщается в пресс-релизе компании Frame Moscow.

Одно из основных предложений — услуга базового ухода — включает в себя сразу несколько важных процедур, необходимых как новой, так и уже полюбившейся паре обуви: мытье, выведение солей и реагентов, локальные реставрации, обработка бальзамами и кремами верхней части обуви, восстановление цвета и полировка, а также обработка подошвы и внутренней части.

Компания Frame Moscow более десяти лет является одним из ведущих ритейлеров мужской одежды и аксессуаров класса «люкс» из Италии на российском рынке. Компания не только обладает эксклюзивными правами на дистрибуцию итальянского бренда Atelier Portofino, но и объединяет в себе такие марки одежды и аксессуаров, как: Barrett, Moorer, Marol, Serapian, Tateossian и многие другие. В состав Frame Moscow также входят монобрендовые бутики Barrett и Jacob Cohen. Помимо этого Frame Moscow предоставляет для своих клиентов услугу индивидуального пошива.

Фотография предоставлена компанией.