Новости
НачалоНовостиВ московских бутиках Barrett введена услуга по уходу за обувью
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru

В московских бутиках Barrett введена услуга по уходу за обувью

13.12.2016  13:51

В числе услуг, предоставляемых клиентам Barrett, числятся: базовый и сезонный уход, растяжка, глассаж, профилактика, установка набоек, сообщается в пресс-релизе компании Frame Moscow.

Одно из основных предложений — услуга базового ухода — включает в себя сразу несколько важных процедур, необходимых как новой, так и уже полюбившейся паре обуви: мытье, выведение солей и реагентов, локальные реставрации, обработка бальзамами и кремами верхней части обуви, восстановление цвета и полировка, а также обработка подошвы и внутренней части.

Компания Frame Moscow более десяти лет является одним из ведущих ритейлеров мужской одежды и аксессуаров класса «люкс» из Италии на российском рынке. Компания не только обладает эксклюзивными правами на дистрибуцию итальянского бренда Atelier Portofino, но и объединяет в себе такие марки одежды и аксессуаров, как: Barrett, Moorer, Marol, Serapian, Tateossian и многие другие. В состав Frame Moscow также входят монобрендовые бутики Barrett и Jacob Cohen. Помимо этого Frame Moscow предоставляет для своих клиентов услугу индивидуального пошива.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 106
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте