Последняя этим летом творческая выставка-ярмарка модной одежды, обуви и аксессуаров «Модный лен и трикотаж» будет проходить с 7 по 13 августа, сообщает Союз дизайнеров Москвы.

Организаторы приглашают к участию дизайнеров и партнеров.

Выставка пройдет в Московском доме художника по адресу: Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 11.

Фотография предоставлена организаторами.