|
|
В Московском доме художника состоится выставка-ярмарка «Модный лен и трикотаж»
31.07.2017 10:30
Последняя этим летом творческая выставка-ярмарка модной одежды, обуви и аксессуаров «Модный лен и трикотаж» будет проходить с 7 по 13 августа, сообщает Союз дизайнеров Москвы.
Организаторы приглашают к участию дизайнеров и партнеров.
Выставка пройдет в Московском доме художника по адресу: Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 11.
Фотография предоставлена организаторами.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте