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В Московском доме художника состоится выставка-ярмарка «Модный лен и трикотаж»

31.07.2017  10:30

Последняя этим летом творческая выставка-ярмарка модной одежды, обуви и аксессуаров «Модный лен и трикотаж» будет проходить с 7 по 13 августа, сообщает Союз дизайнеров Москвы.

Организаторы приглашают к участию дизайнеров и партнеров.

Выставка пройдет в Московском доме художника по адресу: Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 11.

Фотография предоставлена организаторами.

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