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В Москве обнаружили пошивочный цех с нелегальными мигрантами

23.12.2016  22:39

На юге Москвы выявили швейный цех, где работали мигранты из Азии, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

На Дорожной улице на юге Москвы полицейские обнаружили швейный цех. Производством одежды в нем занимались приезжие из Юго-Восточной Азии.

По итогам проверки полицейские составили 19 административных протоколов по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». К ответственности привлечены 14 задержанных. Чертановским судом было принято решение о наложении штрафа в размере пяти тыс. руб. и административном выдворении их за пределы Российской Федерации.

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