21.03.2017 22:01

Владелец японской марки Hello Kitty подписал договор об открытии монобрендового магазина в парке развлечений «Остров мечты» в Москве, пишет «РБК».

Компания Sanrio, владеющая маркой Hello Kitty, заключила договор с ГК «Регионы» на открытие монобрендового магазина в строящемся парке развлечений «Остров мечты». Он начнет работу в Москве в 2018 году. Кроме бутика в парке также откроются кафе и аттракцион Hello Kitty.

Персонаж Hello Kitty разработан в Японии компанией Sanrio в 1974 году. Эта же организация владеет марками Chococat, My Melody, Badtz-Maru и Keroppi. В отчете Sanrio за первые три квартала 2016 финансового года отмечается, что продажи в Европе упали до 2,2 млрд йен (19,1 млн долларов). При этом в России и Прибалтике они выросли.