Официальное открытие галереи современного искусства и дизайна Who I Am Gallery, расположившейся на территории завода «Рассвет» в Столярном переулке, состоялось 10 октября, сообщают организаторы.

Событие посетили Екатерина Дарма, Рита Митрофанова, Евгения Линович, Ирина Кулик, Анна Звижинская, Роман Бабичев, Евгения Милова, Артур Гогов, Варвара Ремчукова, Надежда Миссбах, Маша Руденко и многие другие.

Формат галереи – необычный эксперимент, объединяющий в своем пространстве не только современное искусство и предметы дизайна, но и бренд одежды Who/Am в стиле минимализма, а также изделия от ювелирного дома «Яkubov», коллекции которого посвящены поэтам и древним культурам.

Идеолог и основатель галереи – Джейкоб Якубов, исследователь, ценитель искусства и предприниматель.

Основное направление Who I Am Gallery – это проекты, обращающиеся к национальным истокам, декоративно-прикладному искусству и духовным символам прошлого, их интеграция в современную культуру.

На первой выставке Who I Am Gallery гостям были представлены художники, творчество которых взламывает или деконструирует привычные культурные коды, именно так они передают зрителям идею познания окружающего мира и самих себя через призму нового визуального опыта. Видео работа всемирно известного азербайджанского художника Фаига Ахмеда «Социальная анатомия», где все стадии жизни человека через символы соединены словно в одно движущееся полотно; серия скульптурных композиций «Город-алфавит» и триптих «Ритмы города» Дианы Воуба. Важной частью экспозиции стал гобелен Владимира Мухина с изображеннием Будды в момент просветления, вышитый на спине шерстяного жилета из коллекции Who/Am. Это произведение показывает идею объединения философии, искусства и дизайна. Также представлена инсталляция основателя галереи Джекоба Якубова «Кто внутри».

Помещение будет регулярно функционировать как выставочное пространство, а также здесь будут проводиться различные мероприятия – дискуссии, концерты современной музыки, лекции и мастер-классы.

Первым экспериментом до открытия галереи было проведение в конце сентября перформанса-исследования «Коан - феномен жизни». Через опыт обращения к своему «Я» зрители искали ответ на логически неразрешимые вопросы.

Фотография предоставлена организаторами.