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В Москве открылся Дом российской моды by Russian Fashion Roots

09.01.2017  10:34

Открытие Дома российской моды by Russian Fashion Roots площадью более 1000 квадратных метров состоялось в торгово-гостиничном комплексе «Киевский», сообщается в пост-релизе компании.

Сейчас в Доме российской моды свои коллекции представляют более 400 дизайнеров из России и ближнего зарубежья. В проект вошли не только российские модельеры, но и дизайнеры стран Балтии, Белоруссии, Украины, Грузии, Азербайджана, Казахстана. Уже сейчас в бутике можно найти вещи от таких брендов, как: Инна Штрем, Сергей Гнатовский, Ольга Куницина, Лиза Муромская, Павел Ерокин, Лия Гуреева, Сергей Губанов, Парфюмерный Дом Моды, Russo Fabelo, LYNO, Юлия Зайцева, Demurya, Ellif, Наталья Удовиченко, Amano, Perversus, Елена Лебединская, In Dreams, Be WoW, Lork, Ольга Пленкина, Kravets, Рина Поплавская, Brassorti, Brocard, «Русские Сезоны», Марта Дума, Maris Bag, Елена Шипилова, Panafics и др.

Реализация проекта принадлежит компании Russian Fashion Roots и ее гендиректору – основательнице одноименного модного бутика и интернет-магазина Russian Fashion Roots, модному обозревателю, ведущей авторской программы о российской моде на телевидении Асе Рязанкиной.

Как сообщают представители компании Russian Fashion Roots, в Доме российской моды будут проходить регулярные мероприятия – пресс-дни, выставки, фотосессии, презентации, различные акции с участием музыкантов, актеров, шоуменов и регулярные показы новых коллекций.

Фотографии предоставлены компанией.

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