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В Москве открылся новый магазин сети ELC

08.08.2017  10:00

Новый магазин розничной сети ELC площадью 70 кв. м. расположился в торговом центре «Вегас», сообщает Группа компаний «Детский мир».

На сегодняшний день розничная сеть ELC представлена магазинами в Москве и регионах России: Санкт-Петербурге, Сургуте, Краснодаре, Сочи, Самаре, Курске, Набережных Челнах, Уфе, Тюмени, Рязани, Тольятти, Мытищах, Электростали. Товары от ELC также предлагаются покупателям фирменных интернет-магазинов: www.elc-russia.ru и www.detmir.ru.

Сеть магазинов ELC в России развивает Группа компаний «Детский мир» на условиях франчайзинга.

Фотография предоставлена компанией.

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