В Москве открылся Центр моды и дизайна D3

В отреставрированном левом крыле Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ) 21 ноября прошло торжественное открытие Центра моды и дизайна D3, на котором побывала корреспондент информационного агентства «РИА Мода» Ирина Щелкунова.

В названии центра D3 «зашифровано» три измерения, «трехмерная картинка российского дизайна», которую создает новое арт-пространство, объединяя профессионалов и новичков, всех неравнодушных к истории и современности моды и дизайна. Так же D3 – это название стойкого профессионального клея, которым часто пользуются дизайнеры. Подобно клею, Центр призван объединять и создавать новый культурно-образовательный продукт. Кроме того, D3 отсылает к адресу музея - Делегатская, 3.

Гостей открытия поприветствовал Владимир Владимирович Аристархов, первый заместитель Министра культуры Российский Федерации: «С этим проектом музей становится больше, чем просто музей. Центр моды и дизайна D3 – единое многофункциональное арт-пространство, предназначенное для научных культурных и информационных проектов. Здесь будут работать одновременно историки, искусствоведы, культурологи, философы, арт-критики, дизайнеры, все те, кому близка и интересна данная тематика. Здесь будет место и для творческого эксперимента, дискуссий. Как раз сегодня открывается научная конференция, это очень важное для нас направление, потому что позволяет нам осмыслить и понять уникальность и самобытность нашей российской культуры, ее своеобразие и взаимодействие с другими культурами, с Востоком и Западом. Почему для нас так важен Центр моды и дизайна? Эти понятия, мода и дизайн, связаны с понятием «пространство повседневности». Если мы посмотрим на то, что было 20-30 лет назад, сравним, как жили наши с вами родители, дедушки и бабушки, различия и будут характерными особенностями. Стоит посмотреть любой из советских фильмов, они, как нельзя лучше отражали культуру повседневности, это иная мода и иной дизайн. И нам интересно изучать этапы развития и составляющие этих культурных явлений. Центр открывается одновременно с выставкой «Система дизайна в СССР» - уникальной эпохи, о которой мы так мало знаем. Это - совершенно иная система построения моды и дизайна. Какая схема была, чего она достигла? Об этом расскажет эта уникальная экспозиция. Наверное, каждая выставка должна иметь в себе какое-то открытие. Для меня таким уникальным наблюдением стало то, что советские дизайнеры 80-х годов предвосхитили очень многое из того, что сегодня есть у каждого из нас в карманах: смартфоны и прочие гаджеты. Оказывается, именно советские дизайнеры предвосхитили умные часы, телефоны и даже одежду. Так что еще вопрос к «Джобсам» и «Гейтсам».

Титова Елена Викторовна, директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства: «Уникальность Центра моды и дизайна D3 не только в том, что он находится на территории федерального музея в центре Москвы, но и является структурой подразделения, а значит, имеет возможность свободно использовать научно-методическую базу музея, накопленный опыт великолепных специалистов. Изучение коллекций, связанных с модой и искусством декорирования, дизайна, в том числе уникальные коллекции XX века - это один из моментов формирования структурированного взгляда на историю моды и дизайна в России. Естественными союзниками для нас являются профильные вузы, профессиональные объединения, работающие с декоративным искусством и дизайном. И важно то, что идеи и знания преподавателей и энергетика молодежи в сочетании с возможностями новой площадки - это залог успешной реализации многих экспериментов и уникальная форма коллективного творчества. Это событие не состоялось бы без поддержки Министерства культуры Российской Федерации, которое пять лет назад утвердило концепцию развития музея, где было обозначено направление работы с дизайнерами как в историческом плане (систематизации накопленного опыта), так и работы с молодым креативным поколением. И благодаря усилиям Министерства, идеям, которые набирают силу, и инициативе Валентина Юдашкина, в определенный момент созрело решение сделать этот центр. Здесь Министерство культуры изыскало возможность и для реставрации этих замечательных помещений, они были совершенно непригодны для использования. И для первичного запуска программ. Поэтому осознавая, что это - министерская программа, согласованная как по концепции, так и по этапам развития, особенно благодарю за поддержку и возможность реализации. Наряду с такими вузами, как Высшая школа дизайна, Британская школа дизайна, у нас заключено соглашение о сотрудничестве с Академией Строганова. «Строгановка» - наш исторический партнер. С выставкой «Русский стиль» мы выступали бок о бок и завоевывали золотые и серебряные медали.

Курасов Сергей Владимирович, ректор МГХПА им. С.Г. Строганова: «Без современного дизайна не может быть легкой промышленности. Именно современное искусство и дизайн наилучшим образом позиционируют нашу страну на международной арене. Не вызывает сомнения, что появление этого замечательного музея станет одним из тех шагов для российской художественной культуры и промышленности, которые обеспечат уверенное вхождение в число определенных лидеров моды и дизайна. Выставка, с которой начинается работа Центра, очень увлекательная и познавательно-образовательная. И что очень важно: начинает работу Центр не с представления модных стильных показов, а именно с истоков. И каких? В советской стране, когда еще слова такого, «дизайн», не существовало».

«Центр моды и дизайна D3 - единственное на сегодняшний день многофункциональное арт-пространство Москвы, объединяющее на одной площадке научные, культурные, информационные проекты, дизайнеров, бренды и производства, так или иначе исследующие тему русского стиля: от истоков в народной культуре до современных трендов. Инициируя совместные, междисциплинарные проекты, новый Центр поможет сформировать системный, структурированный взгляд на историю моды и дизайна в России и на состояние этих индустрий сегодня», - сообщается в пресс-релизе организаторов.

В следующем году пространство Центра «оживет» благодаря резидентам. В D3 появятся шесть мастерских для специалистов, работающих с различными материалами: текстиль, дерево, керамика, металл и др. Чтобы стать резидентом Центра, дизайнерам необходимо будет представить свой проект на конкурсе бизнес-идей.

В день открытия Центра моды и дизайна D3 стартовала трехдневная международная научно-практическая конференция «XV научные чтения памяти В.М. Василенко. Русский стиль: в поисках национальной идентичности».

Центр моды и дизайна D3 работает ежедневно с 12:00 до 21:00. Адрес: Москва, Делегатская, 3. Телефон: +7 (929) 576-10-25.

Фотографии Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».