47-ой сезон выставки «Обувь. Мир кожи-2017. Весна» будет проходить с 21 по 24 марта в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.

Проект реализован АО «Экспоцентр» совместно с итальянским партнером BolognaFiere S.p.A. при официальной поддержке Ассоциации итальянских производителей обуви (Assocalzaturifici) и Министерства экономического развития Италии. Статус выставки подтвержден знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Традиционно национальную экспозицию на выставке представляет Италия.

Выставка «Обувь. Мир кожи» ориентирована на профессиональных посетителей. Ежегодно выставку посещают более 12000 представителей торговых сетей, магазинов, оптовых компаний из 78 субъектов Российской Федерации, а также из 25 стран мира и СНГ.

Согласно данным официальных исследований, 83% посетителей выставки влияют на принятие решений о закупках, 67% посетителей приезжают только на выставку «Обувь. Мир кожи».