Второе
отраслевое мероприятие для специалистов в области PR, маркетинга и коммуникаций
B2B-компаний и владельцев B2B-бизнеса – B2B Communication Forum 2017 –
состоится в столице 14 июня, сообщают организаторы.
B2B Communication Forum 2017 - это
продолжение осенней конференции «PR в секторе
B2B», собравшей более 150 специалистов в области
B2B-коммуникаций со всей России.
Форум ответит на вопросы:
- Как
продвигать B2B-бизнес и B2B-продукты и услуги в условиях высокой
конкуренции на рынке
- Как
сделать PR, маркетинг и коммуникации B2B-компании финансово
эффективными
- Как
завоевать внимание клиентов - специалистов, принимающих решения в крупных
корпорациях
- Как
эффективно проводить бизнес-переговоры с российскими и зарубежными
компаниями
- Как
проводить маркетинговые исследования и выводить компанию и продукты на
новые рынки
В программе форума 4 секции:
- Корпоративные
коммуникации в секторе B2B
- Продуктовые коммуникации
в секторе B2B
- Четыре практикума для
развития навыков, необходимых специалисту по коммуникациям B2B-компании
- Кейс-марафон, где будут
представлены четыре успешных коммуникационных кейса в B2B
Основные темы форума:
- Media Relations в B2B-компании
- Пресс-мероприятия
в B2B-компании
- Работа
с блогами и digital в секторе B2B
- GR-коммуникации
в B2B-компании
- HR-брендинг
в B2B-компании
- Спонсорство
и социальный маркетинг в B2B-компании
- Маркетинговые
исследования в B2B
- Лидогенерация
в B2B-секторе
- Мероприятия
для партнеров и клиентов
- Эффективный
выставочный проект в B2B
- Эффективные
тексты в B2B-сфере
- Персональный
брендинг в B2B
- Эффективные
бизнес-переговоры
- Кросс-культурные
коммуникации
- Коммуникационные
кейсы в B2B
Организатор форума - коммуникационное агентство Fresh Russian Communications.
Иллюстрация
предоставлена организаторами.