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14 июня в Москве пройдет B2B Communication Forum 2017 3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

В Москве пройдет B2B Communication Forum 2017

27.04.2017  22:37

Второе отраслевое мероприятие для специалистов в области PR, маркетинга и коммуникаций B2B-компаний и владельцев B2B-бизнеса – B2B Communication Forum 2017 – состоится в столице 14 июня, сообщают организаторы.

B2B Communication Forum 2017 - это продолжение осенней конференции «PR в секторе B2B», собравшей более 150 специалистов в области B2B-коммуникаций со всей России.

Форум ответит на вопросы:

  • Как продвигать B2B-бизнес и B2B-продукты и услуги в условиях высокой конкуренции на рынке
  • Как сделать PR, маркетинг и коммуникации B2B-компании финансово эффективными
  • Как завоевать внимание клиентов - специалистов, принимающих решения в крупных корпорациях
  • Как эффективно проводить бизнес-переговоры с российскими и зарубежными компаниями
  • Как проводить маркетинговые исследования и выводить компанию и продукты на новые рынки

В программе форума 4 секции:

  • Корпоративные коммуникации в секторе B2B
  • Продуктовые коммуникации в секторе B2B
  • Четыре практикума для развития навыков, необходимых специалисту по коммуникациям B2B-компании
  • Кейс-марафон, где будут представлены четыре успешных коммуникационных кейса в B2B

Основные темы форума:

  • Media Relations в B2B-компании
  • Пресс-мероприятия в B2B-компании
  • Работа с блогами и digital в секторе B2B
  • GR-коммуникации в B2B-компании
  • HR-брендинг в B2B-компании
  • Спонсорство и социальный маркетинг в B2B-компании
  • Маркетинговые исследования в B2B
  • Лидогенерация в B2B-секторе
  • Мероприятия для партнеров и клиентов
  • Эффективный выставочный проект в B2B
  • Эффективные тексты в B2B-сфере
  • Персональный брендинг в B2B
  • Эффективные бизнес-переговоры
  • Кросс-культурные коммуникации
  • Коммуникационные кейсы в B2B

Организатор форума - коммуникационное агентство Fresh Russian Communications.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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