Второе отраслевое мероприятие для специалистов в области PR, маркетинга и коммуникаций B2B-компаний и владельцев B2B-бизнеса – B2B Communication Forum 2017 – состоится в столице 14 июня, сообщают организаторы.

B2B Communication Forum 2017 - это продолжение осенней конференции «PR в секторе B2B», собравшей более 150 специалистов в области B2B-коммуникаций со всей России.

Форум ответит на вопросы:

Как продвигать B2B-бизнес и B2B-продукты и услуги в условиях высокой конкуренции на рынке

Как сделать PR, маркетинг и коммуникации B2B-компании финансово эффективными

Как завоевать внимание клиентов - специалистов, принимающих решения в крупных корпорациях

Как эффективно проводить бизнес-переговоры с российскими и зарубежными компаниями

Как проводить маркетинговые исследования и выводить компанию и продукты на новые рынки

В программе форума 4 секции:

Корпоративные коммуникации в секторе B2B

Продуктовые коммуникации в секторе B2B

Четыре практикума для развития навыков, необходимых специалисту по коммуникациям B2B-компании

Кейс-марафон, где будут представлены четыре успешных коммуникационных кейса в B2B

Основные темы форума:

Media Relations в B2B-компании

Пресс-мероприятия в B2B-компании

Работа с блогами и digital в секторе B2B

GR-коммуникации в B2B-компании

HR-брендинг в B2B-компании

Спонсорство и социальный маркетинг в B2B-компании

Маркетинговые исследования в B2B

Лидогенерация в B2B-секторе

Мероприятия для партнеров и клиентов

Эффективный выставочный проект в B2B

Эффективные тексты в B2B-сфере

Персональный брендинг в B2B

Эффективные бизнес-переговоры

Кросс-культурные коммуникации

Коммуникационные кейсы в B2B

Организатор форума - коммуникационное агентство Fresh Russian Communications.

Иллюстрация предоставлена организаторами.