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В Москве пройдет III Неделя модного белья Lingerie Fashion Week
15.03.2017 23:23
Третья Неделя модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week пройдет с 11 по 16 апреля в event-холле «ИнфоПространство», сообщают организаторы.
Lingerie Fashion Week совмещает в себе презентацию коллекций белья максимального количества бельевых брендов и насыщенную развлекательную и образовательную программу для посетителей:
«Неделя модного белья – проект, продвигающий конкретную идею - привить женщинам культуру подбора и ношения нижнего белья. Приучить себя к хорошему белью, это как научиться разбираться в хорошем вине, ходить к хорошему стилисту и косметологу, т. е. по сути это культура, образ жизни и состояние души. У проекта Lingerie Fashion Week есть душа, что в итоге и делает его особенным», - говорит Татьяна Львова, директор LFW.
Фотографии предоставлены организаторами.
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