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В Москве пройдет III Неделя модного белья Lingerie Fashion Week

15.03.2017  23:23

Третья Неделя модного белья, купальников и домашней одежды Lingerie Fashion Week пройдет с 11 по 16 апреля в event-холле «ИнфоПространство», сообщают организаторы.

Lingerie Fashion Week совмещает в себе презентацию коллекций белья максимального количества бельевых брендов и насыщенную развлекательную и образовательную программу для посетителей:

  • Более 100 брендов, свыше 2500 моделей белья.
  • Шопинг-консультанты и примерочные.
  • Мастер-классы от экспертов моды, образовательные лекции по бра-фитингу.
  • Актуальные коллекции нижнего белья и купальников на модных дефиле.
  • Конкурсы Miss Lingerie Fashion Week и подарочные сертификаты на покупку нижнего белья.
  • Шоу-программы с фуршетом.

«Неделя модного белья – проект, продвигающий конкретную идею - привить женщинам культуру подбора и ношения нижнего белья. Приучить себя к хорошему белью, это как научиться разбираться в хорошем вине, ходить к хорошему стилисту и косметологу, т. е. по сути это культура, образ жизни и состояние души. У проекта Lingerie Fashion Week есть душа, что в итоге и делает его особенным», - говорит Татьяна Львова, директор LFW.

Фотографии предоставлены организаторами.

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