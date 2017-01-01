В Москве пройдет международная практическая конференция по новым технологиям PR-работы

Конференция «Пресс-служба-2017: новые технологии PR-работы» будет проходить 30 ноября – 1 декабря в Деловом и культурном комплекс Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации, сообщают организаторы.

На конференции соберутся специалисты сферы PR со всей страны: директора по связям с общественностью, руководители пресс-служб, начальники PR-отделов, пресс-секретари, PR-менеджеры и PR-специалисты.

В программе конференции – доклады и мастер-классы с углубленным разбором тем от ведущих российских экспертов в области связей с общественностью:

построение эффективной PR-стратегии на 2018 год;

оптимизация PR – бюджета: как получить больше за меньшие деньги;

взгляд с другой стороны баррикад: что хотят от пиарщиков журналисты;

репутационный менеджмент: построение, управление, защита;

как стать звездой в своей отрасли. Технология построения персонального бренда;

креатив в работе пиарщика: где брать новые идеи;

универсальный солдат или высокоэффективный узкопрофильный специалист: каким должен быть пиарщик в компании;

технологии мониторинга информационного пространства: пресса и соцсети;

провокации в пиаре: как достичь эффекта неожиданными методами;

региональные пиарщики и федеральные СМИ: секрет построения отношений;

как спасти ваши корпоративные СМИ?

технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций;

место пресс-службы и пиар-отдела в структуре организации. Взаимодействие с другими подразделениями. Получение информации от других подразделений;

системное построение продвижения в социальных сетях;

новые техники продвижения организации, компании, персоны, бренда.

Организатор конференции – журнал «Пресс-служба» – всероссийский журнал для профессионалов в области PR. Выпускается с 2003 года издательским домом «Имидж-Медиа».

Иллюстрация предоставлена организаторами.