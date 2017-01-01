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В Москве пройдет международная практическая конференция по новым технологиям PR-работы
17.11.2017 14:12
Конференция «Пресс-служба-2017: новые технологии PR-работы» будет проходить 30 ноября – 1 декабря в Деловом и культурном комплекс Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации, сообщают организаторы.
На конференции соберутся специалисты сферы PR со всей страны: директора по связям с общественностью, руководители пресс-служб, начальники PR-отделов, пресс-секретари, PR-менеджеры и PR-специалисты.
В программе конференции – доклады и мастер-классы с углубленным разбором тем от ведущих российских экспертов в области связей с общественностью:
Организатор конференции – журнал «Пресс-служба» – всероссийский журнал для профессионалов в области PR. Выпускается с 2003 года издательским домом «Имидж-Медиа».
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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