В выставке Licensing World Russia 2017 примут участие лидеры лицензионной индустрии - зарубежные и российские компании-лицензиары, правообладатели, лицензионные агентства, эксперты, представители власти, телевизионные компании, специализированные СМИ, сообщают организаторы.

С 28 февраля по 2 марта 2017 года на площадке «Крокус Экспо» соберутся компании – правообладатели и лицензионные агентства, предлагающие для аренды персонажей развлекательной индустрии, корпоративные, модные, спортивные, lifestyle бренды, художественные, дизайнерские образы, изображения объектов и культурного наследия.

Среди экспонентов Licensing World Russia 2017: Nickelodeon Viacom Consumer Products, Pullman Licensing, 0+ Media, Brand4rent, CLS Media, Funtik Entertainment, Kidz Entertainment / Inkglobal, Ludorum, Prosto Toys, Rainbow, Roivisual, Santoro, «Айкон Компани», Ассоциация Анимационного Кино, Wizart, «Задорин Интертеймент», «Икс-Медиа Диджитал», «Киноатис», «Кроссвэй», «Маленькая Ракета Пиу-Пиу», «Мармелад Медиа», «Мастер-Фильм», «Маша и Медведь», «Мегалайсенз», ЛА «Мельница», Метрономфильм, Олимпийский Комитет России, «Опен Альянс Медиа», Playcom, Sportconcept, СТС Медиа, «Фиксики» (Аэроплан, ЗАО), «Футбольный Клуб Локомотив», «Частные Технологии».

Ключевые экспозиции, темы и события выставки:

Brand Product Gallery– демонстрация новых лицензионных товаров и продукции с изображением популярных персонажей и брендов.

Бизнес-ориентированная деловая программа: особое внимание планируется уделить теме лицензирования на рынке продуктов питания и напитков, спортивных товаров и услуг. Организаторы впервые планируют провести панель, посвященную вопросам музейного лицензирования. В рамках деловой программы традиционно состоится аналитическая сессия, где свои исследования представят The NPD Group Russia, Институт современных медиа, Ассоциация анимационного кино, в числе приглашенных экспертов гости из-за рубежа – представители журнала Total Licensing и исследовательской компании Kidz Global Research. Юридические вопросы и нюансы осветят в Антипиратской панели. Более подробно ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте выставки http://www.licensingworld.ru/conf2017/program/program-conference/.

Большое внимание бизнес-мероприятий сосредоточено вокруг индивидуальных презентаций экспонентов. О своих новинках и планах на будущее расскажут такие компании, как: Nickelodeon Viacom Consumer Products, Pullman Licensing, Лицензионное агентство «Мельница» и телеканал СТС.

Девиз выставки «Новый взгляд на Ваш продукт» (или «Ваша продукция + Узнаваемый успешный бренд = Ваша узнаваемая, успешно продаваемая продукция») направлен на широкую целевую аудиторию производителей – действующих и потенциальных лицензиатов.