Специализированная международная выставка «Бижутерия и аксессуары. Весна 2017» — Fashion Jewellery будет проходить с 14 по 17 марта 2017 года в московском Гостином дворе, сообщают организаторы.

На выставке российские и зарубежные компании представят новые коллекции разнообразных украшений и аксессуаров: эксклюзивные и повседневные украшения, мужскую, женскую и детскую бижутерию, аксессуары для волос, часы, шарфы, шали, платки, палантины, перчатки, ремни, сумки, вечерние клатчи, кожгалантерею, аксессуары из кожи и меха, из искусственных и живых цветов, головные уборы, зонты, косметички, упаковки для украшений и аксессуаров и многое другое.

Главные тенденции сезона весна-лето 2017 – украшения из полудрагоценных камней (опал, бирюза, яшма, горный хрусталь), металла, кожи, дерева, атласа, шелка, перьев птиц и разных геометрических форм. Серьги занимают первое место среди главных аксессуаров этого года. Модные дизайнеры советуют носить длинные серьги. Серьги должны быть ярких цветов и массивные, чем крупнее – тем лучше. По-прежнему в моде изобилие браслетов и колец, винтажные броши и заколки, женственные и изящные кулоны, оригинальная и авторская бижутерия.

В новом сезоне выставку посетят более 20 000 специалистов из РФ, стран СНГ и зарубежья. Это производители, поставщики, байеры, дистрибьюторы, региональные дилеры, представители оптово-закупочных компаний, крупных торговых сетей, специализированных магазинов, салонов и бутиков, интернет магазинов, дизайнеры и многие другие. Ежегодно на выставочный проект приезжают более 40% новых посетителей-заказчиков из регионов РФ, Крыма и Казахстана. География посетителей постоянно растет и расширяется.

Фотография предоставлена организаторами.