Выставка «Мода – народу! От конструктивизма к дизайну» откроется в конце августа 2017 года в МВЦ «Рабочий и колхозница», говорится в сообщении пресс-службы Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России «Рустекстиль».

Проект, реализуемый при поддержке Минпромторга России и Департамента культуры города Москвы, приурочен к 100-летию Великой Октябрьской революции и нацелен привлечь внимание общественности к отечественным достижениям в истории дизайна. В числе участников – ведущие российские и зарубежные дизайнеры и архитекторы: Вячеслав Зайцев, Ирина Крутикова, Игорь Гуляев, Виктория Андреянова, Константин Гайдай, Олег Овсиев, а также Филипп Старк , Карим Рашид, и другие.

Арт-директор выставки по костюмам Сергей Васильев: «Идея проекта – привлечь как можно больше специалистов, занимающихся дизайном, и показать простым людям, насколько ярким был период конструктивизма в России, насколько мир был заряжен им и продолжает черпать в нем вдохновение сегодня. Это мощный пласт искусства русских художников, и на выставке это будет наглядно представлено: один зал посвящен моде, другой – дизайну среды и архитектуре; будет графика и фотографии художников 20-30-х годов и современные работы. В России вообще особое отношение к женщине, красоте, одежде, моде. Такие выставки – это способ привлечения внимания общественности к истории нашего великого искусства».

В рамках экспозиции будет представлено несколько сегментов: мода, дизайн среды и архитектура. Посетители смогут ознакомиться с графикой и фотографиями художников 20-30-х годов, а также с современными работами.

Фотография с ресурса rustekstile.ru.