В Галерее искусств Зураба Церетели 11 апреля состоится московский полуфинал XI международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», сообщают организаторы.

Отборочные туры конкурса уже прошли в Курске, Улан-Удэ, Тюмени, Екатеринбурге. До финала конкурса, который состоится осенью 2017 года в Москве в Гостином дворе, президенту фонда Татьяне Михалковой предстоит совершить еще более 20 поездок по городам России и странам ближнего зарубежья.

Работы молодых дизайнеров будет оценивать компетентное жюри – Татьяна Михалкова, президент фонда, член-корреспондент Российской академии художеств; Александр Митрошенков, учредитель фонда, президент Трансконтинентальной МедиаКомпании; Виктория Андреянова, дизайнер; Наталия Туровникова, fashion-специалист, член экспертной группы фонда; Джемал Махмудов; дизайнер, Максим Черницов, дизайнер; И.Чичерина, директор компании Red; А. Рогов, стилист, телеведущий; К. Гасилин, дизайнер. Именно они должны будут выбрать победителей – тех, кто будет представлять Москву на финале конкурса.



За годы существования конкурса сотни дизайнеров прошли стажировки в ведущих зарубежных и российских домах моды. Победители обучались в престижных институтах моды, участвовали в показах на неделях моды и выставках в России и за рубежом. Сегодня призеры конкурса успешно развивают свои бренды, наиболее известные из них – Алена Ахмадуллина, Александр Терехов, Виктория Газинская, Кирилл Гасилин, Вардуи Назарян, Бессарион, Анастасия Задорина, Таша Строгая, Джемал Махмудов, Алексей Власов.

Дата и место проведения: 11 апреля (вторник ), начало вечера в 19.30 (сбор гостей в 19.00). Галерея искусств Зураба Церетели (ул. Пречистенка, д.19).