Концептуальный маркет Wandi Ramadan Bazar будет проходить 13 и 14 мая в лофте The Dome, сообщают организаторы.

Тематическая ярмарка приурочена к особенному для мусульман всего мира месяцу – Рамадану. Гостей маркета ждут корнеры от 50-ти компаний и брендов со всей России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Махачкала, Грозный, Магас) и даже из других стран (ОАЭ, Египет, Турция, Великобритания, Марокко, Узбекистан, Киргизия, Бельгия, Cудан, Саудовская Аравия, Катар, Сирия).

Организаторы отмечают, что этот маркет, как и другие проекты Wandi Group, рассчитаны не только на мусульман, они адресованы самой широкой аудитории.

Wandi Bazar — это один из ключевых проектов компании Wandi Group,объединяющий индустрию muslim lifestyle в самом центре Москвы. Это первый в России и самый масштабный проект концептуальных маркетов данной направленности, традиционно проходящий в знаковых местах столицы.

Цель Wandi Bazar — предоставить возможность широкой аудитории познакомиться с брендами Wandi Family.

Фотографии предоставлены организаторами.