XIII Международная выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби «Атмосфера творчества» состоится 19–22 октября на Тишинке, сообщают организаторы.

Участники выставки, а это около 200 компаний различной специализации – пэчворк, декупаж, вышивка, бисер, мыло, кружево, лэмпворк, скрапбукинг и квиллинг, представят как наборы для творчества, фурнитуру, так и готовые изделия.

География участников: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Ростов-на-Дону, Харьков и др.

Для тех, кто еще не нашел себя в творчестве, под небом из зонтиков будет работать творческая мастерская – зона мастер-классов, в которой на протяжении всех 4 дней выставки каждый сможет попробовать себя в разных видах творчества, а потом на основной площадке купить все необходимое для занятия любимым делом дома.

Организаторы отмечают, что с каждым годом проект «Атмосфера творчества» становится более масштабным, количество участников и посетителей растет.

Программа мероприятий:

Торжественное открытие выставки

Атмосферные посиделки

Более 50 творческих мастер-классов

Конкурсы, розыгрыши и подарки для гостей выставки

Товары для рукоделия и хобби от 200 участников

Шоу мастер-классы от декораторов

ООО «Атмосфера творчества» – компания по организации выставок, посвященных рукоделию и творчеству, которая занимается проектной деятельностью уже более четырех лет. На ее счету более 30 успешно проведенных мероприятий (выставка-продажа «Атмосфера творчества», выставка-продажа «Восточная коллекция», фестиваль «Творчество без границ», выставка-продажа «ЭкоСфера», фестиваль WoolArtFest, фестиваль «Пикник «Атмосфера творчества»).