Новости
НачалоНовостиВ Москве пройдет XIII сезон выставки «Атмосфера творчества»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

В Москве пройдет XIII сезон выставки «Атмосфера творчества»

13.10.2017  18:06

XIII Международная выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби «Атмосфера творчества» состоится 19–22 октября на Тишинке, сообщают организаторы.

Участники выставки, а это около 200 компаний различной специализации – пэчворк, декупаж, вышивка, бисер, мыло, кружево, лэмпворк, скрапбукинг и квиллинг, представят как наборы для творчества, фурнитуру, так и готовые изделия.

География участников: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Ростов-на-Дону, Харьков и др.

Для тех, кто еще не нашел себя в творчестве, под небом из зонтиков будет работать творческая мастерская – зона мастер-классов, в которой на протяжении всех 4 дней выставки каждый сможет попробовать себя в разных видах творчества, а потом на основной площадке купить все необходимое для занятия любимым делом дома.

Организаторы отмечают, что с каждым годом проект «Атмосфера творчества» становится более масштабным, количество участников и посетителей растет.

Программа мероприятий:

  • Торжественное открытие выставки
  • Атмосферные посиделки
  • Более 50 творческих мастер-классов
  • Конкурсы, розыгрыши и подарки для гостей выставки
  • Товары для рукоделия и хобби от 200 участников
  • Шоу мастер-классы от декораторов

ООО «Атмосфера творчества» – компания по организации выставок, посвященных рукоделию и творчеству, которая занимается проектной деятельностью уже более четырех лет. На ее счету более 30 успешно проведенных мероприятий (выставка-продажа «Атмосфера творчества», выставка-продажа «Восточная коллекция», фестиваль «Творчество без границ», выставка-продажа «ЭкоСфера», фестиваль WoolArtFest, фестиваль «Пикник «Атмосфера творчества»).

Просмотров: 181
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1403 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте